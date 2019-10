Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu mai bine de o saptamana au inceput filmarile pentru sezonul 3, Asia Express, iar Oase, partenerul Ginei Pistol și coprezentatorul reality-show-ului, face dezvaluiri interesante despre ceea ce se intampla in Filipine. „Anul trecut pe vremea asta eram și eu concurent și nu-mi vine sa cred ce…

- Oase se afla in perioada aceasta in Filipine unde filmeaza pentru cel de-al treilea sezon Asia Express, show difuzat de Antena 1 in primavara anului viitor. Din postura de coprezentator, reality-show-ul pare complet altceva pentru el.

- Asia Express, cel mai dur reality show din Romania, revine cu un nou sezon la Antena 1. In acest an, cursa celor noua perechi de vedete se va desfașura in Filipine și Taiwan! Ce a dezvaluit despre emisiune Oase, coprezentator in noul sezon Asia Express?

- Cine sunt perechile ce vor concura in Asia Express 3? Alex Velea si Razvan Fodor, printre participanti! Al treilea sezon al reality show-ului Asia Express va fi difuzat de Antena 1 la inceputul anului viitor, insa filmarile vor incepe deja in curand. Noua perechi de vedete vor pleca in Filipine si Taiwan…

- Veste neașteptata de la producatorii Asia Express ! Oase se intoarce in emisiune! Vezi care va fi rolul lui in sezonul 3 al show-ului! Oase , unul dintre caștigatorii sezonului 2 Asia Express, revine in cadrul emisiunii! La rugamintea publicului – pentru ca dupa incheierea sezonului anterior foarte…

- Oase, caștigatorul sezonului 2 Asia Express alaturi de CRBL, este noul coprezentator al Ginei Pistol in show-ul ce va duce vedetele pe Drumul Comorilor. Dupa ce a trecut cu brio prin experiența de concurent, Oase va incepe de data asta o noua aventura. „Am emoții la fel de mari ca atunci cand eram concurent.…

- "Mi-a fost frica de el. M-a amenintat de mai multe ori. L-am impuscat", este declaratia celui care a tras trei focuri de arma de la un metru distanta intr-un alt om, potrivit observator.tv. Stirea initiala Un barbat a fost executat in plina strada in apropierea Bucureștiului, in…