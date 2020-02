Stiri pe aceeasi tema

- Asia Express, sezonul 3, incepe pe 15, 16, 17 și 18 februarie, de la 20:00, la Antena 1, moment in care telespectatorii vor porni in aventura traita pe viu de cei 18 concurenți, pe Drumul Comorilor din Filipine și Taiwan.

- Fanii Asia Express, sezonul 3, denumit Drumul Comorilor, numara zilele pana cand vor vedea primul episod. Cel mai așteptat reality-show al momentului revine la Antena 1 sambata, 15 februarie, de la ora 20.00.

- A mai ramas puțin pana cand cel mai așteptat reality-show al momentului - Asia Express - Drumul Comorilor, va reveni la Antena 1, unde nu mai puțin de noua perechi vor lupta pentru marele premiu in valoare de 30.000 de euro.

- Timp de aproape 2 luni, 9 perechi de vedete s-au aventurat pe drumurile din Filipine și Taiwan in cautarea mareleui premiu de 30.000 de Euro și, mai ales, in incercarea de a demonstra ca pot fi invingatoare in cel mai dur reality show din...

- Timp de aproape doua luni, 9 perechi de vedete s-au aventurat pe drumurile din Filipine și Taiwan in cautarea mareleui premiu de 30.000 de Euro și, mai ales, in incercarea de a demonstra ca pot fi invingatoare in cel mai dur reality show din Romania. Regulile au fost deja bine cunoscute: 1 singur Euro…

- Drumul Comorilor continua pentru concurentii din Asia Express 3. Alex Velea si Mario Fresh par a fi in forma chiar daca nu e deloc usor in Filipine si Taiwan. Adda si sotul ei... fac ce fac si dau de greu: ar prefera sa faca orice, dar sa nu mai raspunda curiosilor!

- Razvan Fodor se afla in Filipine in acest moment, acolo unde participa la emisiunea Asia Express, impreuna cu amicul sau Sorin Bontea. Artistul a primit propunerea cu entuziasm, insa a fost destul de reținut la inceput, atat din cauza dificultaților pe care le impune, cat și din cauza afecțiunii cu…

- A fost eliminat deja primul cuplu de la Asia Express, la doar cateva saptamani de la startul filmarilor din Taiwan și Filipine pentru reality show-ul care urmeaza sa fie difuzat de postul de televziune Antena 1. Nico și fiica ei, Alexandra Matei, au fost zarite recent la un concert in Capitala, semn…