- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a trecut prin clipe teribile dupa ce a fost muscata de un caine in timp ce se plimba in zona Greenfield din Baneasa. Adriana Saftoiu, care a ajuns la spitalul Matei Bals, unde i s-a administrat antirabic, a aflat ca este a treia victima, probabil, a aceluiasi patruped.…

- Deși are o viața la care mulți viseaza, Gabriela Cristea le-a povestit fanilor ca trece prin clipe grele. Frumoasa prezentatoare li s-a confesat public acestora, povestindu-le despre perioada dificila pe care o strabate acum, intr-un mesaj emoționant.

- Dupa apariția clipului violent in care o fata era batuta cu bestialitate de mai multe minore, oamenii s-au revoltat in mediul online. Printre aceștia se numara și Oana Roman care susține ca și ea a fost victima agresiunii in copilarie!

- Frumoasa Adelina Pestrițu a anunțat ca testul COVID-19 pe care l-a facut a ieșit pozitiv. Vedeta online-ului ține sa-i linișteasca pe cei ce sunt ingrijorați din cauza situației sale medicale ca starea sa de sanatate este buna, dar ca are temeri privind acesta neplacuta situație. Vedeta a ajuns cu…

- Simona Gherghe le-a dat motive de ingrijorare fanilor, dupa s-a afișat in lacrimi pe Internet. Fosta prezentatoare de televiziune le-a recunoscut admiratorilor ca a plans! Ce s-a intamplat cu vedeta?

- Ozana Barabancea s-a nascut pe data de 4 octombrie 1969, la București. Ea este profesoara de canto și solista romana de jazz, dar și o cunoscuta personalitate TV. Face parte din juriului show-urilor de televiziune Splash! Vedete la Apa⁠ și Te cunosc de undeva!, care sunt difuzate pe Antena 1. Ozana…