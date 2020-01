Oamenii de ştiinţă au dezvăluit vârsta celui mai vechi impact terestru cu un asteroid - 2,2 miliarde de ani Cel mai vechi crater terestru format in urma impactului cu un asteroid, situat in vestul Australiei, are varsta de 2,2 miliarde de ani (jumatate din varsta Terrei) si este posibil sa se fi aflat la originea unei schimbari climatice majore, potrivit unui studiu publicat marti, informeaza AFP. Craterul de impact Yarrabubba, cu un diametru de aproximativ 70 de kilometri, dificil de observat din cauza erodarii structurii sale originare, este considerat unul dintre cele mai vechi de pe Terra. Insa, pana acum, varsta lui nu putuse fi datata cu exactitate. Gratie unei metode de datare ultraprecise (microsonda… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

