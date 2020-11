Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump este dat invingator in Virginia de Vest, pe care a castigat-o si in 2016, potrivit Fox News si New York Times, relateaza AFP. In acelasi timp, Joe Biden e creditat cu o victorie in Virginia. Aceasta victorie ii aduce lui Donald Trump cinci electori, in plus fata…

- Liderul majoritatii republicane din Senatul american si aliat al presedintelui Trump, Mitch McConnell, a fost reales marti in statul sau Kentucky, conform informatiilor difuzate de Fox News, CBS si New York Times, informeaza AFP si dpa, potrivit Agerpres. Acest conservator in varsta de 78 de ani…

- Donald Trump nu este singurul republican amenintat in alegerile americane de la 3 noiembrie, iar Partidul Republican - creditat cu scoruri proaste in sondaje - lupta sa salveze mandatele senatorilor republicani si sa-si pastreze majoritatea in Camera superioara a Congresului, relateaza AFP, potrivit…

- Liderul republicanilor din Senatul SUA vrea un nou vot asupra unui plan de stimulare economica înainte de alegerile prezidențiale din 3 noiembrie și îi acuza pe democrați ca au blocat acest ajutor crucial care a devenit o problema electorala, potrivit AFP.„Când Senatul…

- Senatorul democrat Kamala Harris, candidat la vicepreședinția Statelor Unite, a considerat luni „iresponsabil” faptul ca a început, în plina pandemie, procesul de confirmare a judecatorului Amy Coney Barrett, numita de Donald Trump la Curtea Suprema, potrivit AFP.Observând…

- Donald Trump a participat sambata la primul eveniment public, de la revenirea la Casa Alba, in urma celor trei zile de spitalizare din cauza infectarii cu noul coronavirus. Cu toate ca nu e clar daca s-a vindecat, presedintele american a vorbit, fara sa poarte masca, in fata a sute de simpazitanti,…

- Dupa trei zile de spitalizare, Donald Trump s-a intors la Casa Alba. Deși este inca bolnav de COVID-19, președintele american și-a scos masca sanitara pentru a fi fotografiat și ii indeamna pe americani sa iasa din case. Donald Trump,in varsta de 74 de ani, a plecat de la Walter Reed Medical Center…

- Facebook a eliminat miercuri de pe pagina presedintelui american Donald Trump un videoclip ce incalca regulile retelei sociale privind dezinformarea legata de pandemia de COVID-19, informeaza AFP, citata de Agerpres. In fragmentul video eliminat, presedintele republican explica pentru Fox News ca este…