Ca in fiecare an, de la 1 iulie se scumpesc apa si canalul in Craiova. Craiovenii vor scoate mai multi bani din buzunar pentru aceste servicii. Scumpirea se va regasi in factura pe care cetatenii o vor plati in luna august. La acest moment, prețul pentru apa potabila produsa, transportata și distribuita pe intreaga arie de operare a CAO este de 6,09 lei/mc fara TVA. Tariful pentru canalizare este de 4,37 de lei/mc fara TVA. De precizat ca la prețul pentru apa potabila se aplica T.V.A. in cota de 9%, iar la tariful pentru canalizare – epurare se aplica T.V.A. in cota de 9%. In total un craiovean…