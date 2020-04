Stiri pe aceeasi tema

- O femeie arbitru este asistenta intr-un spital din Bilbao. Iragartze Fernandes arbitreaza in prima liga de fotbal feminin si in a treia liga de fotbal masculin din Spania. In Spania, virusul COVID-19 a infectat 56.188 de persoane.Iragartze Fernandes, in varsta de 26 de ani, oficiaza meciurile…

- Pentru a doua zi consecutiv, China nu mai inregistreaza cazuri noi de coronavirus la nivel local, ci doar importate. Numarul total al imbolnavirilor este de aproape 81 de mii. Intre timp, in Marea Britanie in sfarșit se iau masuri drastice.

- Kaufland Romania a demarat masuri suplimentare ce sporesc siguranța clienților și a echipelor din magazine, ca urmare a evoluției situației din ultimele zile, introducand geamuri de protecție la casele de marcat și restricționand accesul in magazine in grupuri restranse de persoane pentru a evita…

- Ministrul Muncii a participat, marți, la ședința Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social cu un echipament special de protecție impotriva coronavirus. Violeta Alexandru a purtat ecran de protecție faciala, masca și manuși.https://www.youtube.com/watch?v=UUCFxznAcsY&feature=emb_titleVioleta…

- Diana Popovici, medic ginecolog la UMF Iași, a povestit intr-o postare pe Facebook , un caz incredibil. In timp ce se afla in garda, impreuna cu alți colegi, a venit la spital o gravida cu naștere declanșata, care intrase in contact cu o ruda intoarsa din Veneto in urma cu 18 zile. “Eu, in garda de…

- Compania Nationala Posta Romana se alatura demersurilor institutionale de prevenire a raspandirii virusului Covid 19 si a dispus masuri administrative pentru contactul controlat al salariatilor postali cu persoanele aflate in carantina sau autoizolare.Referitor la decizia de a suspenda livrarea trimiterilor…

- Posta Romana a anuntat, joi seara, ca va continua distribuirea prestatiilor sociale catre beneficiari, iar postasii vor purta echipament, masti, manusi si ochelari de protectie la persoanele suspectate sau infectate cu coronavirus.

- Comisia Europeana a precizat, luni, ca UE a acordat ajutor financiar pentru repatrierea celor 447 de europeni care au decolat in weekend din Wuhan catre Franța și Germania. Totodata, UE a transmis Chinei 12 tone de echipament de protecție impotriva coronavirus.„Costurile aferente primelor…