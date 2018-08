Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii, cu varste de 3 ani, respectiv 1 an, au supravietuit pentru cateva zile intr-o masina, in urma unui accident. Mama lor, Lisa Holliman, in varsta de 25 de ani, a fost gasita decedata in...

- Imagini șocante de la un accident produs pe autostrada au fost surprinse de camerele de supraveghere de la un refugiu. O camioneta a ramas avariata pe marginea autostrazii din Toronto și a fost lovita în plin de un autoturism. În ciuda dezastrului…

- Autoritatile norvegiene i-au indemnat pe conducatorii de automobile sa dea dovada de vigilenta pe sosele din cauza renilor care, in urma valului de caldura din nordul tarii, se refugiaza in numar mare in tunelurile rutiere, in cautarea unor zone umbrite si putin mai racoroase, informeaza AFP. "Este…

- Miracol in Mexic. Un avion cu 103 oameni la bord s-a prabusit la 5 minute dupa decolare, cel mai probabil din cauza conditiilor meteo.Desi aeronava s-a facut bucati, uimitor, toata lumea a supravietuit.

- Un caz socant pentru zilele in care traim s-a petrecut la Scheia, unde o tanara in varsta de 20 ani, insarcinata in luna a IX-a, a nascut accidental pe camp, fara asistenta medicala. Din pacate, deznodamantul a fost unul tragic, copilul nou-nascut decedand dupa cateva ore la Spitalul Judetean ...

- A murit Alina, tanara mama din Oradea care a supravietuit unui teribil accident, de Revelion. Fata de 32 de ani se afla in coma din luna ianuarie. Alina Fekete se afla in autoturismul marca Volkswagen Passat CC condus de polițistul de frontiera Silviu Daraban, atunci cand barbatul a pierdut control…

- Președintele filipinez Rodrigo Duterte și-a aparat gestul de a saruta pe gura o filipineza maritata in Coreea de SUd, adaugand ca va demisiona daca destule femei se vor considera ofensate și vor semna o petiție pentru ca el sa renunțe la funcție, transmite Reuters.

- George Roșioru, șoferul Uber care a supraviețuit unui atac armat in Londra, a marturisit ca are coșmaruri, dupa ce a fost la un pas de moarte in timpul unei curse. Romanul, care este tatal a trei copii, a povestit ca pasagerul sau a fost impușcat de doi barbați inarmați. Barbatul a avut prezența de…