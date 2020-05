O țară reduce salariile președintelui și miniștrilor pentru a ajuta rudele victimelor COVID-19 Scopul noilor masuri este oferirea unui ajutor pentru rudele angajatilor din sistemul sanitar care au murit de COVID-19, informeaza un decret publicat joi, potrivit DPA, citata de agerpres. Reducerile pe trei luni vor fi in procent de 15% din salariile care pornesc de la 20.000 de soli (5.820 de dolari) si de 10% din cele care incep de la 15.000 de soli. Joi, tara inregistra peste 141.000 de cazuri de COVID-19, dintre care 4.099 soldate cu decese, ceea ce face din Peru a doua cea mai afectata tara de COVID-19 din America Latina dupa Brazilia, potrivit unui anunt al ministerului Sanatatii, citat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salariile presedintelui peruan, Martin Vizcarra, ale ministrilor sai si ale altor inalti responsabili vor fi reduse pentru a ajuta rudele angajatilor din sistemul sanitar care au murit de COVID-19, informeaza un decret publicat joi, potrivit DPA. Reducerile pe trei luni vor fi in procent de 15% din…

- Pentru a ajuta rudele angajaților din sistemul sanitar care au murit de coronavirus, salariile presedintelui peruan, Martin Vizcarra, ale ministrilor sai si ale altor inalti responsabili vor fi reduse, informeaza Agerpres.Reducerilevor fi efectuate pe o perioada de trei luni și vor fi in procent de…

- Americile au devenit noul epicentru al pandemiei provocate de coronavirus, a spus Organizatia Mondiala a Sanatatii, iar specialistii avertizeaza ca urmeaza saptamani grele, relateaza The Guardian.Un studiu realizat in SUA arata ca numarul deceselor va creste in Brazilia si alte tari din America…

- Brazilia a depasit, marti, pragul de 5.000 de infecții mortale cu noul coronavirus, cu un record negativ de 474 de decese in 24 de ore. Avand cel mai grav bilant din America Latina, Brazilia a depasit, totodata, numarul de morti anuntat oficial de China, unde pandemia a izbucnit in decembrie 2019. In…

- Situație dramatica in Ecuador: numarul declarat al infecțiilor este de 11.183, insa ministrul Sanatații, Juan Carlos Zevallos, a afirmat joi, 23 aprilie, ca sunt inca 10 977 de cazuri confirmate, dar neraportate Comitetului Național de Operațiuni de Urgența (COE).In aceste condiții, Ecuador de deja…

- America Latina si Caraibe inregistrau vineri peste 50.000 de cazuri de COVID-19, dintre care peste 2.000 soldate cu decese, potrivit unui bilant realizat de AFP pe baza cifrelor furnizate de guverne si de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit Agerpres. Foto: (c) Joedson Alves /…

- America Latina si Caraibe au trecut miercuri pragul de 20.000 de cazuri declarate de Covid-19, potrivit unui bilant stabilit de AFP pe baza informatiilor furnizate de guverne si de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește și: Crește bilanțul morților…

- Vineri, America Latina a raportat 10.056 de cazuri de Covid-19, potrivit unui bilanț realizat de AFP. Bilantul a fost facut pornind de la datele oficiale furnizate de catre guverne si Organizatia Mondiala a Sanatatii, potrivit hotnews.ro. Numarul morților s-a ridicat la 181. Țarile afectate sunt Brazilia…