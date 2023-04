Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite neaga orice implicare in operatiunea efectuata de talibani cu scopul de a-l elimina pe jihadistul considerat creierul atentatului sinucigas de langa aeroportul din Kabul in august 2021, a reafirmat Casa Alba, scrie AFP, preluata de Agerpres.

- Eveniment Accident pe varianta ocolitoare a municipiului Alexandria / Șase persoane au ajuns la spital aprilie 22, 2023 10:44 Un accident rutier produs sambata pe varianta ocolitoare a municipiului Alexandria, la intersecția cu DJ 504, s-a soldat cu șase persoane ranite ușor. Au fost implicate doua…

- Eveniment la Pucioasa, organizat de Fundația Europeana ”Titulescu”! La sfarșitul acestei saptamani, vineri, incepand cu ora 11, in casa noua și moderna, Colegiul Național ”Nicolae Titulescu” din Pucioasa va fi gazda unei intalniri intre elevi, profesori și iubitori de istorie cu președintele fundației,…

- Un eveniment rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta la intersectia strazilor Trandafirului cu Merisor. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate in accident. Este vorba despre un autoturism Mercedes si unul Citroen. Nu au existat victime care sa necesite ingrijiri medicale.…

- Echipele RAJA intervin astazi ndash; 09 martie 2023, pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa de pe strada Nicolae Titulescu din localitatea Agigea.Potrivit SC RAJA SA, pentru executarea acestor lucrari, se sisteaza furnizarea apei potabile, in intervalul orar 09.00 ndash;…

- O tragedie s a produs azi, 06 martie in localitatea Nicolae Balcescu. Un barbat a murit si altul a fost ranit grav. Totul s a petrecut la cariera de piatra. Imagini de la eveniment, aici ISU Dobrogea a facut precizari despre tragicul eveniment. In aceasta dupa amiaza, dupa ora 13:00, am fost solicitati…

- De astazi, 1 martie, 14 noi platforme pentru colectarea selectiva a deșeurilor sunt funcționale in municipiul Alba Iulia. Platformele sunt amplasate pe strada Str. Tudor Vladimirescu (in spatele BCR), str. Nicolae Titulescu (BRD), str. Nicolae Balcescu 1 (parcare), str. Nicolae Balcescu 2 (parcare),…

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta. Potrivit SAJ Constantaevenimentul rutier a avut loc in zona Boema, la intersectia bulevardului Tomis cu strada Tulcei. O femeie, conducator auto a fost transportata la spital fiind diagnosticata cu traumatism de coloana cervicala. ...