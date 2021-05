Stiri pe aceeasi tema

- Peste 480 de elevi si angajati de la o scoala din Mizil au fost evacuati, vineri, dupa ce intr-o anexa a unitatii s-a descoperit un proiectil. Pompierii au intervenit la fața locului. „481 prescolari si scolari, cadre didactice si personal auxiliar din cadrul Scolii nr. 1 din Mizil au fost evacuati…

- Beneficiarii din cadrul centrelor rezidentiale, aflate in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita, precum si tinerii aflati in grija asistentilor maternali profesionisti, cu varste peste 16 ani, au avut parte de experiente inedite in cadrul Scolii de Meserii…

- In județul Iași s-a descoperit muniție provenita din perioada celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Pentru a ridica proiectilele provenite din acea perioada, geniștii din cadrul ISU Iași au intervenit in mai multe localitați din județ. Proiectile de razboi vechi de 80 de ani Urmele din perioada celui de-Al…

- Incidentul a avut loc luni 1 martie. Elevul a mers la scoala cu o ciocolata si un martisor confectionat de el si i l-a oferit invatatoarei, numai ca aceasta l-a umilit in fata colegilor, spunandu-i ca martisorul este urat si ca el nu a fost in stare sa cumpere un martisor de calitate. Baietelul a ajuns…

- S-a dat alarma de incendiu miercuri dimineața la Sacalaia, in comuna Fizeșu Gherlii. In jurul orei 9.10, un apel la 112 a anunțat ca un corp de iluminat dintr-o sala de clasa a Școlii primare din Sacalaia, a luat foc. La locul evenimentului au intervenit doua autospeciale ale pompierilor de la ISU Cluj.…

- Zilele trecute au fost semnate contractele de finanțare pentru modernizarea școlilor generale cu clasele I-VIII din localitațile Sasciori și Loman, comuna Sasciori. Finanțarea este asigurata prin intermediul fondurilor europene nerambursabile, disponibile in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,…