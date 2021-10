Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 34 de ani a fost arestat de carabinierii din Pinerolo (Italia) pentru uciderea unei romance de 44 de ani si ranirea altor doua persoane. Barbatul de 34 de ani si-a injunghiat victimele intr-un bar din Torino imediat dupa ce romanca i-a respins avansurile.

- Ana Maria Lacramioara, in varsta de doar 36 de ani, a fost ucisa in 2019 cu sange rece de iubitul ei, Antonio Borgia. La doi ani de la cumplitul eveniment, barbatul a fost condamnat definitiv la inchisoare pe viața. Ana Maria Lacramioara a fost ucisa brutal in toamna lui 2019 de Antonio Borgia. Ana…

- Detalii cutremuratoare ies la iveala despre moartea Denisei Martin, tanara de doar 19 ani, din Gorj, care a fost ucisa cu bestialitate de cel pe care il credea alesul inimii sale. Iubitul ei, Raymond Caldararu, ar fi ucis-o pentru ca ea ar fi refuzat sa se prostitueze. Crima teribila din Gorj a indoliat…

- Tragedia a avut loc in zona Catanese, Italia. Baiatul de 14 ani suferea de tetrapareza spastica și retard mintal sever și era incapabil sa se intrețina singur. Cu toate acestea, mama adolescentului l-a lasat expus in mod prelungit la razele soarelui pentru o perioada considerabila de timp, ceea ce a…

- O romanca de 45 de ani și-ar fi lasat fiul bolnav mintal, in varsta de 14 ani, sub soarele arzator ore in șir, provocandu-i decesul. Aceasta este acum in arest, conform La Stampa. Evenimentul s-a petrecut in zona Catanese, din Italia. Romanca l-ar fi dus pe baiat in patul sau de acasa și ar…

- Durere fara margini intr-o familie din Calarași! Averea și-a pus serios amprenta in relația dintre doi frați. Orbit de furie, un barbat in varsta de 47 de ani și-a ucis cu sange rece cumnata pentru a nu mai exista discuții intre el și fratele sau pe seama moștenirilor. Gestul necugetat al acestuia a…

- Durere cumplita in familia Silviei, o doctorița de origine romana care și-a gasit sfarșitul intr-un mod tragic, departe de casa, in Germania. Femeia a fost ucisa cu sange rece chiar de fostul ei partener de viața, iar acum un baiețel de doar doi ani a ramas orfan. Silviei i s-a facut dreptate de abia…

- Crima din Gorj ar fi putut fi evitata. Mama fetei ucisa din gelozie de fostul iubit susține ca fata ei a depus mai multe plangeri la poliție și a cerut sa fie aparata. Tot mama victimei a povestit ca polițiștii i-ar fi raspuns tinerei ca inainte sa faca ceva trebuie sa il prinda in flagrant, […] The…