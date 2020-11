Stiri pe aceeasi tema

- Un client din Cartierul roșu din Amsterdam a batut o tanara romanca pana a bagat-o in coma, scrie ediția online de marți a cotidianului olandez Het Parool. Din nefericire, Simona, care are 38 de ani, nu se ma mai trezi vreodata. Drama unei tinere romance care a lucrat ca prostituata in Cartierul Roșu…

- Romania este in pragul disperarii, asta dupa ce ieri s-a inregistrat cel mai mare numar de noi infectari cu COVID-19, inca de la inceputul pandemiei. Aproape 10.000 de cetațeni au fost testați pozitiv in ultimele 24 de ore, iar 121 au murit. Medicii nu mai fac fața solicitarilor, iar pacienții striga…

- O femeie a murit intr-un spital din Capitala, aceasta avea 55 de ani și nu suferea de nici o alta boala. Familia acesteia acuza ca nu i s-a acordat ingrijirea necesara in primul spital in care a fost tratata. Cum a murit femeia de 55 de ani. Ce au facut medicii Georgeta Vilceloiu din Balș, […] The post…

- Deputatul UDMR Norbert Apjok a fost depistat cu COVID-19. Parlamentarul a fost luni in plen la votul pentru motiunea de cenzura, unde a interactionat cu colegii de partid. Toti parlamentarii UDMR sunt in izolare si au efectuat testul COVID, sustin surse politice pentru Adevarul. Asteapta rezultatele.

- Deputatul UDMR Norbert Apjok a fost depistat cu coronavirus. Parlamentarul a fost luni in plen la votul pentru motiunea de cenzura, unde a interactionat cu colegii de partid. Toti parlamentarii UDMR sunt in izolare si au efectuat testul COVID, sustin surse politice pentru Adevarul. Asteapta rezultatele.

- Distracție fara limite la Iași, acolo unde aproape 1.500 de oameni s-au inghesuit la un concert ținut de Tzanca Uraganu. Oamenii au stat umar la umar, fara maști sau vreo forma de protecție, și au petrecut pe cinste, fara a respecta nicio masura de pe timp de pandemie.

- Medicii care il ingrijesc pe liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii, internat la reanimare dupa o presupusa otravire, refuza sa-l transfere in strainatate din cauza starii sale "instabile", au anuntat vineri apropiati ai lui Navalnii, care denunta o decizie ce-i