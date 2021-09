O rețetă miraculoasă împotriva osteohondrozei și artritei Curațiți 300-400 de grame de usturoi, dați-l prin mașina de tocat carne, puneți-l intr-un borcan de litru și umpleți-l cu ulei vegetal nerafinat bun. Lasați-l timp de 2 saptamini intr-un loc intunecat, amestecind conținutul zilnic. Veți obține un ulei de usturoi. Filtrați-l prin 3-4 straturi de tifon. Mod de utilizare: frecați cu el locul dureros (de exemplu, partea inferioara a spatelui in Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, in Olanda, Austria si Turcia, oamenii au ieșit in strada pentru a protesta impotriva restrictiilor sanitare anti-pandemie. Cetațenii cer ridicarea restricțiilor, dar și demisii la nivelul guvernului. Proteste in Olanda In Olanda, zeci de mii de persoane au protestat impotriva restrictiilor…

- Mai multe manifestații au avut loc sambata in Olanda, Austria si Turcia impotriva restrictiilor sanitare introduse pentru a combate pandemia de COVID-19, relateaza AFP, DPA si Reuters, preluate de Agerpres. Zeci de mii de olandezi au protestat impotriva restrictiilor asupra vietii de noapte. Participantii…

- Bune maniere la masa: Cum mancam corect peste și ce facem cu oasele. NU se taie cu un cutit normal Bune maniere la masa: Cum mancam corect peste și ce facem cu oasele. NU se taie cu un cutit normal Cel mai important aspect legat de modul in care mancam un peste este ca nu vom folosi un cutit obisnuit,…

- Din punct de vedere chimic, coacazele sunt alcatuite din urmatoarele procente de substante: 87.40 apa, 6.80 zahar, 2.50 acizi, 0.88 nitrati, 0.53 grasimi si o cantitate bogata de vitamina C. Inca din secolul al al XVIII lea, coacazele au fost considerate fructe benefice pentru longevitatea umana. Rosu…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat luni ca evalueaza folosirea medicamentului impotriva artritei Kineret pentru tratarea pacientilor adulti cu pneumonii COVID-19, pacienti care sunt expusi unui risc crescut de a dezvolta insuficiente respiratorii severe, transmite

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat luni ca evalueaza folosirea medicamentului impotriva artritei Kineret pentru tratarea pacientilor adulti cu pneumonii COVID-19, pacienti care sunt expusi unui risc crescut de a dezvolta insuficiente respiratorii severe, transmite Reuters. EMA…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat luni ca evalueaza o cerere pentru folosirea unui medicament pentru artrita, Kineret, pentru a trata Covid-19 la pacienții adulți cu pneumonie sau care se afla in risc de a dezvolta insuficiența respiratorie acuta, scrie Hotnews . EMA a spus ca va…

- Un grup de protestatari s-a adunat sambata la pranz in centrul Aradului, in fața unui centru comercial. Inarmați cu steaguri și mesaje, oamenii au declarat ca protesteaza impotriva restricțiilor și ca au primit autorizații de a protesta in fiecare sambata din aceasta luna.