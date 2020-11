Stiri pe aceeasi tema

- ​Anything World este un startup britanic ce foloseste tehnologii deeptech ce permite crearea de continut în format 3D pornind de la simple comenzi vocale, muzica sau alte reprezentari artistice. Finantare de 550.000 de dolari vine din partea Warner Music, iar printre cei care au condus runda de…

- ​Apiary Book, cea mai utilizata aplicație pentru managementul stupinei la nivel global, vizeaza sa obțina 150.000 de euro prin equity crowdfunding pe SeedBlink, cea mai mare platforma din Europa de Sud-Est pentru startup-uri tehnologice. Runda totala de finanțare este de 200.000 de euro, aceasta fiind…

- Platforma romaneasca Code of Talent, lider in digitalizarea proceselor de „Learning & Development” și „business execution” prin microlearning, a obținut o asistența financiara nerambursabila de aproape 1 milion de euro din fonduri europene, o componenta a unui proiect in valoare totala de 1,4 milioane…

- Platforma romaneasca Code of Talent, specializata in digitalizarea proceselor de "Learning & Development" si "Business Execution", a obtinut o asistenta financiara nerambursabila de aproape 1 milion de euro din fonduri europene, a anuntat compania, intr-un comunicat transmis, joi, AGERPRES.Valoarea…

- ​Meshine Tech, firma româneasca ce dezvolta o platforma de analiza a datelor colectate de la senzorii instalați pe mașinile agricole a primit o finantare de fondul de investitii Early Game Ventures (EGV). Cum functioneaza acesta platforma si cum îi va ajuta pe fermieri.Citeste continuarea…

- ​Brio, o platforma de teste digitale standardizate adresate elevilor români, se listeaza pe platforma de equity crowdfunding SeedBlink si tinteste o runda de finantare de unda de finanțare va fi de 270.000 euro. Startup-ul este evaluat în prezent la este de 2,7 milioane euro.Citeste continuarea…

- ​Firma româneasca Ascendia, dezvoltatoarea unei platforme de creare de conținut educațional digital interactiv cauta investitori si tinteste o finantare de peste 1 milion de euro, iar fondurile vor fi folosite pentru promovarea platformei pe piețele externe.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro