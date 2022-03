O partidă de amor l-a costat 6 mii de lei pe un vrâncean însetat de…dragoste Un vrancean a platit scump pentru o partida de amor, dupa ce femeia cu care intreținuse relații sexuale contra-cost a plecat cu 6.000 de lei – toți banii pe care barbatul ii avea in buzunar. Femeia, originara din județul Hunedoara și aciuata prin județul nostru, unde avea diverse astfel de ocupații, a fost condamnata in […] Articolul O partida de amor l-a costat 6 mii de lei pe un vrancean insetat de…dragoste apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

