- In acest an, de sarbatori, suntem mai atenți la cei dragi, mai empatici cu tot ce ne inconjoara și mai responsabili cu mediul. Dupa ce in toamna am colectat impreuna peste 10 tone de hartie, dam start celei de-a doua etape a campaniei de reciclare de la Palas, iar tu poți deveni un spiriduș al sarbatorilor…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins, vineri, la Skopje, reprezentativa Spaniei, scor 28-27 (12-11), in primul meci din grupa principala II a Campionatului European. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- In etapa 7 a Ligii I, Politehnica Timișoara a primit vizita echipei Banat Girls pe Stadionul Știința. Dupa un meci fara foarte multe ocazii clare de poarta, Poli obține cele trei puncte prin dubla marcata de Anda Jivan inca din prima repriza. In minutul 16, Clara Roșu pune presiune pe fundașul advers,…

- SUCCES… Prima etapa din Liga Elitelor U15 a adus și prima victorie pentru LPS Vaslui. Tinerii fotbaliști vasluieni au invins, pe teren propriu, pe CS ProSport Focșani, scor 4-0. Golurile au fost reușite de David Pletoianu (2), Denis Bulgariu și Tudor Domințeanu. LPS Vaslui U15, echipa antrenata de Adi…

- Una calda si alta rece pentru banatenele care au jucat azi in Liga 2. CSC Dumbravita s-a impus pe final, acasa, in fata unei alte nou promovate – CSM Slatina, cu 2-1. Ripensia, in schimb, a fost modesta la Giurgiu in duelul cu Dinamo si a cedat, scor 0-1. Alb-verzii au avut o prima repriza […] Articolul…

- LA SCOR… Rapid Brodoc s-a revanșat dupa infrangerea de la Botoșani (2-4) printr-o victorie categorica in fața Viitorului Darabani, scor 3-0 (2-0). Golurile echipei antrenate de Razvan Beldiman au fost reușite de Calin Ciobanu (2) și Vali Hagiu. “Alb-vișinii” aduna 6 puncte și urca pe locul 8 in clasamentul…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a obtinut a doua victorie in doua zile in Croatia. Dupa gazda de la Zabok, „leii” au trecut in Alpe Adria Cup si de slovenii de la KK Rogaska, scor 103-97. Slovenii au condus cu 26-21 dupa primul sfert. Al doilea a fost parcurs intr-un echilibru perfect astfel ca diferenta…

- Tenismenul Andrei Dinca a incheiat in forța Cupa Pro Tenis Club București! Sportivul clubului nostru, antrenat de Florin Rapeanu, a devenit caștigatorul competiției la categoria U14, dupa o serie de evoluții excelente pe durata intrecerii. In finala concursului, Andrei l-a invins pe Alexandru Tanase…