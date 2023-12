O nouă monedă de 10 lei, lansată de Banca Națională a României Banca Nationala a Romaniei a anunțat ca a lansat, incepand din 27 decembrie 2023, in circuitul numismatic, o moneda din argint cu tema 150 de ani de la nașterea lui Vladimir Ghika. Valoarea nominala este de 10 lei. Pe aversul monedei, apare statuia lui Vladimir Ghika din București, anul de emisiune ”2023”, stema Romaniei, inscripția vertical ”ROMANIA” și valoarea nominala ”10 LEI”. Reversul prezinta portretul și numele lui Vladimir Ghika și inscripția in arc de cerc ”150 DE ANI DE LA NASTERE”, precizeaza Banca Naționala a Romaniei. Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 piese. Pretul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

