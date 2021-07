Stiri pe aceeasi tema

- Botosaniul este un adevarat rai al pescarilor. Cu peste 150 de iazuri si doua rauri mari bogate in peste, judetul nord-moldav este cautat de pasionatii de pescuit din toata zona Moldovei. De altfel, la Botosani in afara de sturioni se gasesc din abundenta toate speciile de peste cunoscute in Romania.

- COD GALBENFenomene vizate: val de caldura, disconfort termic accentuat și caniculaInterval de valabilitate: 13 și 14 iulie Valul de caldura se va intensifica și se va extinde in cea mai mare parte a țarii. Disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul…

- O eclipsa de soare „inel de foc” a aparut joi pe cer in timp ce luna a blocat parțial soarele. A fost vizibila in multe parți ale emisferei nordice. Oamenii din intreaga lume au surprins spectacolul ceresc – prima dintre cele doua eclipse solare din acest an – cu cateva imagini uimitoare, potrivit CNN…

- In China un fenomen a devenit atracție turistica: e vorba despre casele care refuza sa cedeze in fata presiunilor dezvoltatorilor imobiliari. Fenomenul e incurajat de legislatia chineza, care nu permite demolarea unei cladiri fara a se ajunge la o ințelegere cu proprietarul.

- Cu fiecare an, numarul lebedelor de pe lacul din satul Putinești, raionul Florești, crește. Fenomenul este privit de localnici ca o binecuvintare. Lebedele grațioase bucura ochii satenilor deja de zece ani și sint o adevarata atracție pentru turiști. Casa Eudochiei Antoci este situata chiar pe malul…

- Asociatia pentru Dezvoltarea Turismului in judetul Covasna va realiza un traseu de vizitare in incinta Rezervatiei Naturale Mestecanisul de la Reci, in lungime de aproximativ doi kilometri, care va fi marcat cu imagini inspirate dintr-o straveche legenda populara. Directorul asociatiei, Godra Arpad,…

- Pentru astazi meteorologii prognozeaza vreme stabila și calda in nordul și centrul țaii pe cind in sud ar putea cadea precipitații, noteaza NOI.md. In nordul țarii termometrele vor indica +13..+16 °C ziua, in centru minimele vor fi de +14..+17 °C. In sudul țarii mercurul din termometre va indica valori…