- „Astazi, la ora 13:32, (...) s-a dispus alertarea unui echipaj din cadrul Punctului de lucru Pișchia, cu o autospeciala de stingere, un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Timișoara și o ambulanța SAJ.La sosirea echipajelor la locul intervenției, au constatat ca incendiul se manifesta…

- O mașina a fost strivita sub un camion, miercuri de dimineața, pe Autostrada A1, in sensul de mers spre Pitești. Autoturismul era pe banda de urgența și la volan se afla un cunoscut samvamontist argeșean, care a murit, scrie Observator News . Trei vehicule, doua autoturisme și un camion care tracta…