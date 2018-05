Stiri pe aceeasi tema

- Patru fete au murit joi seara (17 mai) in apropiere de orașul Jibou, județul Salaj, dupa ce mașina in care se aflau a fost spulberata de un tren. Șoferița, Sanda Ungur, este singura supraviețuitoare a tragediei. Victimele aveau varste cuprinse intre 20 și 22 de ani. Fetele erau studente in Cluj și inainte…

- Patru tinere au decedat joi, dupa ce autoturismul in care aflau a fost lovit de tren pe o trecere de cale ferata din apropierea orasului Jibou, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Salaj, Maria Cristea, conform Antena3.ro. Cele patru tinere sunt Madalina P., Stefana…

- Patru tinere cu varste de 21 si 22 de ani au murit, in aceasta seara, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de tren la o trecere la nivel cu calea ferata de la iesirea din localitatea Jibou. Fetele circulau intr-o masina inmatriculata in Maramures, iar cea aflata la volan nu a acordat prioritate…

- Adeline, o tanara studenta de la Facultatea de Arte din Timișoara, și-a pierdut viața, luni, in timp ce se intorcea de la familia sa, din Arad. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Fata de 20 de ani a intors brusc in mijlocul șoselei, la ieșirea din Vinga, […] The…

- Trei fete au murit, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un teribil accident in Teleorman! Madalina Mihaela Stemate (28.07.1998), Alexandra Maria Panait (03.06.1999) și Maria A. Iliescu (13.10.2000) nu au avut nicio șansa, in accidentul in care mașina lor s-a facut praf. O singura fata a scapat…

- Doi tineri au murit sambata seara și alti trei au fost raniti, intr-un accident rutier pe centura de ocolire a municipiului Cluj-Napoca, de la Valcele – Apahida, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat incercand sa evite un autoturism care a efectuat o depasire neregulamentara. Purtatorul de cuvant…

- Durere fara margini pentru doua familii din Cluj-Napoca. Doi tineri si-au pierdut viata intr-un accident de masina foarte grav, scrie spynews.ro. Incidentul s-a produs pe soseaua intre Apahida si Valcele. Totul s-a intamplat din cauza unui tanar baut, care a depasit neregulamentar, apoi a fugit de…

- S-au scurs clipe dramatice, duminica seara, in comuna Botoroaga din județul Teleorman. Doi tineri au sfarșit in chinuri cumplite dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un copac și s-a rupt in doua. (VEZI ȘI: VIDEO. HAOS PE AUTOSTRADA BUCURESTI – PITESTI. VREMEA A DAT TRAFICUL PESTE CAP, IAR ACCIDENTELE…