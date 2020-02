Stiri pe aceeasi tema

- O mama din Coreea de Sud a fost reunita cu fiica ei care a murit la șapte ani, prin intermediul tehnologiei. Femeia a putut sa iși atinga și sa iși auda copila, care a decedat in urma cu patru ani.

- Alessandra Stoicescu a ales sa sarbatoreasca primele șase luni de viața ale fiicei sale, Sara, printr-o vacanța in Dubai. Micuța nu doar ca a suportat foarte bine primul zbor mai lung, dar mama sa i-a pregatit pentru sejur cele mai simpatice costume de baie, create de designeri celebri. Inainte de a…

- Lumea sportului este in doliu dupa moartea prematura a lui Kobe Bryant. Legenda baschetului s-a stins din viața intr-un accident de elicopter, alaturi de fiica lui cea mare, Gianna, in varsta de 13 ani.

- Kobe Bryant, legenda lui Los Angeles Lakers, a murit, duminica dimineata, dupa ce elicopterul in care se afla alaturi de fiica sa, Gianna, s-a prabusit in suburbia Calabasas. Citeste si: Primele informatii despre cauza accidentului in care au murit Kobe Bryant si fiica sa Fiica…

- Disparuta de ceva vreme din atentia presei, Raluca Sandu (39 de ani) socheaza la inceput de an! Fiica lui Mircea Sandu si-a schimbat radical look-ul, iar Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta, in exclusivitate, imagini bomba cu vedeta.

- Tragedie in familia unui militar din Constanta. Tanarul care ar fi implinit ieri 36 de ani a murit dupa ce a fost plimbat de la un spital la altul, fara sa i se puna un diagnostic clar. La cateva minute dupa ce ar fi fost lasat sa plece acasa, barbatul a cazut secerat. In urma lui au ramas doua fetite…

- Andreea Marin și-a surprins fanii de pe contul desocializare, dupa ce a publicat un colaj cu fotografii in care apare Violeta.Fetița vedetei și a lui Ștefan Banica Jr. a implinit 12 ani. „12 ani de iubire necondiționata... La mulți ani, Violetamea! ❤", a scris Andreea Marin, in dreptulfotografiei cu…