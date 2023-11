O fostă judecătoare din Arad a anunțat că are o bombă pe mașină. Poliția, în alertă O femeie din Arad a anuntat Poliția miercuri, 15 noiembrie, ca a fost amenintata si ca pe una dintre mașinile sale exista „un dispozitiv strain”, a transmis Poliția Arad.„Politistii aradeni au fost sesizati despre faptul ca o femeie, din Arad, ar fi amenintata, iar pe unul din automobilele acesteia s-ar fi montat un dispozitiv strain. Zona a fost asigurata, peroanele din imobilele din zona in curs de evacuare, fiind constituit un perimetru de siguranta”, a informat IPJ Arad.Potrivit informațiilor Libertatea, femeia care a facut reclamația este o fosta judecatoare. Traficul a fost blocat pe strada… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

