O fetiță din Buzău are nevoie urgentă de ajutor! Beatrice, o fetița de numai 3 anișori, are nevoie de ajutorul nostru, al tuturor. Micuța a fost diagnosticata cu o boala rara numita „CAVERNOM PORTAL” și are nevoie de ajutorul oamenilor pentru a strange suma de 45.000 EURO. Burtica lui BEATRICE crește de la o zi la alta si in orice moment poate face hemoragie … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

