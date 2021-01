O femeie din Bacau a murit dupa ce a fost vaccinata. Directia de Sanatate Publica Bacau a anuntat vineri decesul unei persoane de sex feminin, in varsta de 73 de ani, cunoscuta cu multiple afectiuni cronice. Femeia a fost vaccinata in aceeasi zi impotriva COVID-19, la Centrul de Vaccinare al Spitalului Judetean de Urgenta Bacau. Cazul se afla in observatia DSP Bacau care va prezenta concluziile analizei. Explicatia CNCAV: Suprapunere de evenimente Directia de Sanatate Publica Bacau a anuntat vineri decesul unei persoane de sex feminin, in varsta de 73 de ani, cunoscuta cu multiple afectiuni cronice.…