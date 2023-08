O femeie a murit după ce a rămas blocată în lift. A fost găsită după 3 zile Tragedia a avut loc pe 24 iulie intr-o casa de pe strada Parkent din cartierul Mirzo-Ulugbek din Tașkent. In imaginile video se vede cum o femeie intra in lift. Liftul a ramas blocat la ultimul etaj. Pe 25 iulie, rudele au anunțat dispariția ei. O femeie a murit dupa ce a ramas blocata in lift “Cladirea noua nu este inca locuita in totalitate, iar vecinii nu au putut sa o auda. Nimeni nu a venit in ajutorul ei și a murit. A fost descoperita in aceasta seara. Condoleanțe familiei. Este o moarte ingrozitoare. Și este consecința urbanizarii prost concepute și a lipsei de energie in oraș”, a scris… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

