O femeie a murit după ce a primit un transplant de plămâni infectați cu SARS-CoV2 O femeie din SUA, Michigan, a murit in toamna, la doua luni dupa ce a primit un transplant de plamani de la un donator infectat cu coronavirus. Medicii spun ca o femeie din Michigan a contractat Covid-19 și a murit in toamna trecuta la doua luni dupa ce a primit un transplant dublu-pulmonar de la un donator care s-a dovedit ca a adapostit virusul. Totuși, donatorul nu prezenta semne de boala, iar testul era negativ, potrivit NBC . „Nu am fi folosit plamanii daca am fi avut un test Covid pozitiv”, a spus Kaul, co-autor al unui raport despre caz in Jurnalul American de Transplant. Oficialii de la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

