O celebră stradă din Kiev, transformată într-o pârtie de snowboard Caderile de zapada record care au lovit capitala Ucrainei în ultimele zile au facut viața dificila pentru majoritatea locuitorilor orașului, cuu excepția snowboarderilor care se distreaza coborând pe o strada emblematica din centrul orașului, potrivit AFP.

La coborârea Andriïvsky, la poalele bisericii Sfântul Andrei, o capodopera baroca din secolul al XVIII-lea, Alika Malonog face snowboard cu cei doi copii ai ei.

&"Este cel mai bun lucru pe care îl pot face astazi&", a declarat pentru AFP tânara de 37 de ani, sculptor de profesie, care a schimbat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

