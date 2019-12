Stiri pe aceeasi tema

- Un magazin și bar din localitatea Gavojdia, județul Timiș, au fost distruse, in noaptea de sambata spre duminica, de un incendiu provocat de un scurt circuit electric. Pompierii din Timiș au fost chemați in noaptea de sambata spre duminica la un incendiu izbucnit intr-un magazin mixt cu bar din localitatea…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Peninsula Navodari, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu produs la o casa. Au intervenit trei autospeciale de stingere a incendiilor cu un echipaj de prim…

- Un incendiu izbucnit joi, 31 octombrie, in Pingarati a afectat mai multe gospodarii. “Misiune de stingere a unui incendiu la o locuința in satul satul Pingarați, comuna Pingarați. La aceasta misiune au participat un ofițer și 18 subofițeri, cu trei autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD de la…

- Panica noaptea trecuta, in localitatea Tomnatic. Pompierii au intervenit de urgența, in urma unui apel la 112, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o locuința aflata pe strada Principala din localitate. Proprietarii au fost alertați in timpul nopții, din cauza flacarilor. Incendiul a izbucnit…

- Incendiul din zona Cornereva a fost declarat lichidat, miercuri dupa-amiaza, de catre pompieri, potrivit Agerpres."Incendiul a fost declarat lichidat, dupa ora 16,00. Suprafata afectata nu s-a extins fata de ziua anterioara. Pe parcursul zilei s-a actionat pentru stingerea unor buturugi care…

- Un autoturism a luat foc in aceasta seara, aproape de intersecția de la Spitalul Județean Bacau. Pompierii au intervenit repede pentru stingerea incendiului. Vom reveni cu detalii sursa video – Adrian Iorga (Facebook) Articolul VIDEO! Mașina... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un incendiu violent a izbucnit, sambata, la o hala industriala din localitatea Podișor, județul Giurgiu. Pompierii au intervenit și au scos din hala trei tuburi de oxigen și acetilena, care riscau sa explodeze, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Giurgiu, incendiul a izbucnit sambata la o hala…

- O casa a ars ca o torta in localitatea Ruseni, judetul Satu Mare. Pompierii veniti sa stinga focul au avut o misiune dificila, mai ales ca in interiorul locuintei se aflau mai multe butelii care puteau exploda in orice moment. Cel mai probabil, incendiul a avut loc din cauza unui scurtcircuit electric.