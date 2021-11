O „cameră a sclavilor” a fost descoperită pe șantierul arheologic din Pompei Ramasitele unei „camere a sclavilor”, o descoperire exceptional de rara, intr-o vila romana distrusa de eruptia vulcanului Vezuviu de acum aproape 2.000 de ani au fost scoase la iveala de arheologii care lucreaza in situl orasului antic Pompei, relateaza AFP și DPA, citate de Agerpres.„Este o fereastra spre realitatea precara a acestor oameni care apar rar in sursele istorice, scrise aproape exclusiv de barbati apartinand elitei”, a observat directorul general al sitului arheologic de la Pompei, Gabriel Zuchtriegel.Aceasta „marturie unica” despre cum traiau „cei mai slabi din societatea antica… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

