Procurorul ceruse un an de inchisoare pentru adolescenta si sapte ani de inchisoare pentru fratele ei. Cei doi au fost arestati in luna iunie, dupa descoperirea unui fat la o plantatie de palmieri, in provincia indoneziana Jambi.

Din septembrie 2017, adolescenta de 15 ani a fost violata de opt ori de fratele sau si in momentul avortului era insarcinata in sase luni.

Avortul este interzis prin lege in Indonezia, exceptie facand doar situatiile in care viata mamei este in pericol sau unele situatii dupa un viol.

Legea prevede ca intreruperea de sarcina trebuie facuta de o…