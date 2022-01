Nursultan Nazarbaev, fost președinte al Kazahstanului, a aparut pentru prima data in public marți dupa protestele fara precedent care au izbucnit la inceputul lunii ianuarie. El s-a prezentat drept „un pensionar”, negand orice conflict cu succesorul sau, potrivit AFP. „Sunt pensionar și in prezent ma bucur de o odihna bine-meritata in capitala Kazahstanului. Nu am plecat nicaieri”, a spus Nursultan Nazarbaev intr-o inregistrare video in care apare așezat la un birou masiv, in mai multor steaguri ale Kazahstanului. A pastrat un rol influent Nazarbaev a dat asigurari ca succesorul sau Kassym-Jomart…