- Institutul de Vulcanologie și Seismologie (Phivolcs) din Filipine a dispus evacuarea completa a unei zone situate in proximitatea vulcanului Taal, unde locuiesc peste 450.000 de oameni, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.Autoritațile au ordonat evacuarea unei zone de 17 kilometri…

- Vulcanul Taal, unul din cele mai mici din lume, dar al doilea cel mai activ din Filipine, a inceput sa erupa lava luni dimineața, iar autoritațile spun ca o ”erupție periculoasa” este posibila ”in cateva ore sau zile”, anunța BBC. Oficialii au declarat stare de calamitate in zona din jurul vulcanului,…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata saptamana aceasta in Filipine in timpul trecerii taifunului Kammuri, potrivit unui nou bilant anuntat joi de autoritatile din arhipelag si citat de AFP, citata de AGERPRES. Violenta furtuna tropicala, care a maturat nordul tarii de luni seara pana miercuri,…