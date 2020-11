Stiri pe aceeasi tema

- Din lista fac parte orașe precum Minsk, Bereza, Vitebsk, Babruysk, Gomel, Grodno, Mogilev, Lyahovici, Pinsk. In capitala belarusa și in alte orașe ale republicii, forțele de ordine au reținut peste o mie de participanți la protestele de duminica. Despre acest lucru a anunțat organizația pentru drepturile…

- Organizatia de aparare a libertatii presei Reporteri fara Frontiere (RSF) a transmis ca autoritatile din Belarus actioneaza dur impotriva jurnalistilor in contextul manifestatiilor in desfasurare din fosta republica sovietica, relateaza Agerpres, care citeaza DPA.Opt jurnalisti se afla in prezent in…

- In timpul protestelor de duminica de la Minsk si din alte orase din tara, politia din Belarus a arestat 317 persoane. Anuntul a fost astazi de Ministerul de Interne, potrivit Reuters. Duminica au marsaluit prin centrul capitalei Minsk zeci de mii de persoane, pentru a le cere autoritatilor sa ii elibereze…

- Zeci de mii de manifestanti s-au adunat la Minsk, in pofida presiunilor politiei, pentru un nou mars de protest impotriva realegerii presedintelui Aleksandr Lukasenko, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Manifestantii imbracati in alb si rosu, culorile opozitiei, s-au indreptat spre Palatul…

- Apoximativ 100.000 de oameni au ieșit pe strazile din Minsk pentru a protesta fața de frauda electorala și violențele Poliției, scriu AFP și Reuters. 250 de manifestanți au fost arestați pentru folosirea simbolurilor opoziției, a anunțat Ministerul de Interne din Belarus.

- Proteste de amploare au avut loc in acest week-end la Minsk impotriva realegerii președintelui Alexandr Lukașenko. Acestea continua de peste o luna in Belarus, transmite AFP. Mii de persoane s-au...

- Mii de femei arborand drapele alb-rosii au protestat, sambata, pe strazile din Minsk, fata de presedintele Aleksandr Lukasenko, relateaza presa internationala, relateaza News.ro.Potrivit La Libre, femeile au defilat si in alte orase din Belarus, dupa un apel al opozitiei. Mai multe…

- Presa din Belarus a lansat un serviciu unde participanții la proteste, care nu pot fi gasiți, pot fi raportați ca „disparuți”. Din data de 14 august, zeci de persoane au fost gasite prin intermediu acestui serviciu sau au fost publicate informații despre locul aflarii acestora in inchisorile din țara.…