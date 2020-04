Numărul morţilor de coronavirus se apropie de 50.000. Aproximativ un milion de oameni sunt infectaţi cu COVID-19 Peste 966.739 cazuri de contaminare au fost diagnosticate oficial in 187 de tari si teritorii de la inceputul epidemiei. Acest numar nu reflecta totusi decat partial realitatea, un mare numar de tari nemaitestandu-i decat pe purtatorii de virus care necesita internare spitaliceasca. Cel putin 202.941 din aceste persoane sunt considerate in prezent vindecate. Italia, care a inregistrat primul sau deces legat de COVID-19 la sfarsitul lunii februarie, este tara care are cel mai mare numar de morti, 13.211 din 110.820 cazuri inregistrate. 16.847 de persoane sunt considerate de autoritatile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

