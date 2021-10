Număr record de vaccinări la Iași. Aproximativ 4.000 de persoane s-au imunizat într-o singură zi Tot mai multe persoane aleg sa se imunizeze in urma situației dramatice in care se afla Iașul din cauza ratei crescute de infectare. In doar 24 de ore, 3.567 de persoane s-au imunizat impotriva COVID-19, iar in urma cu o luna, media zilnica de vaccinare nu depașea 500 de doze Aproximativ 4.000 de persoane, imunizate intr-o singura zi la Iași! Numarul imunizarilor impotriva COVID-19 a inceput sa creasca din nou, dupa ce medicii au facut apeluri disperate catre populație sa se vaccineze. In cadrul Campaniei de imunizare impotriva COVID-19, desfașurata la nivelul județului Iași, a fost depașita cifra… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

