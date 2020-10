Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in județ, in ultimele 24 de ore au fost confirmate 332 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.918 teste efectuate. Noile cazuri sunt din Timișoara –173, Lugoj – 4, Buziaș – 5, Ciacova – 1, Deta – 1, Faget – 1, Jimbolia – […]…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 205 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 3.387 teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 120, Lugoj – 8, Buziaș – 2, Ciacova – 2, Deta – 2, Gataia – 1, Jimbolia – […]…

- Prefectura Timiș a transmis ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 176 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.526 de teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 86, Lugoj – 5, Buziaș – 2, Ciacova – 1, Jimbolia – 3, Recaș – 4, […] Articolul…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost inregistrate 202 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.699 de teste efectuate. Cazurile noi au fost raportate in Timișoara – 102, Lugoj – 8, Buziaș – 3, Faget – 4, Gataia – 1, Jimbolia…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 147 de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.129 de teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 59, Lugoj – 1, Buziaș – 3, Gataia – 2, Jimbolia – 5, Recaș – 1, Sannicolau…

- Prefectura Timiș a comunicat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 175 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.139 de teste efectuate. Persoanele sunt din Timișoara – 108, Lugoj – 5, Buziaș – 5, Deta – 1, Faget – 2, Gataia – 1, Jimbolia […]…

- Atragerea de fonduri europene, sanatate, infrastructura, educatie – sunt doar cateva dintre prioritatile pe care Calin Dobra, presedintele Consiliului Judetean Timis si candidat pentru un nou mandat pentru aceeasi functie, le-a prezentat astazi. „Asa dezvoltam Timisul impreuna! Planul „Timisul merge…