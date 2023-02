Diverse mass-media europene, in special in Romania și acum și in Croația, au relatat recent ca Europa și regiunea mediteraneana au intrat intr-o faza mai activa din punct de vedere seismic in care cutremurele severe sunt mai frecvente. Acest lucru este adesea susținut, mai ales in legatura cu recentele cutremure de acolo și din Turcia. O afirmație care, deși nu este falsa, duce rapid la concluzii false fara context, se arata intr-o analiza facuta de Erdbeben News. Da, de patru ani asistam la o serie de cutremure puternice in Europa. Pe langa mai multe cutremure din Balcani (Croația, Albania, Bosnia-Herțegovina),…