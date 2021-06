Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, in capitala Rusiei, s-au inregistrat 9.056 de noi cazuri, potrivit statisticilor publicate pe site-ul stopcoronavirus.rf. Primarul Moscovei, Serghei Sobeanin, a afirmat ca aceasta explozie a cazurilor de COVID-19 este provocata de varianta Delta, depistata prima data in India.

- Moscova a inregistrat sambata, pentru a doua zi consecutiv, un nou record de infectari cu noul coronavirus, dupa ce a recenzat 9.120 de cazuri in 24 de ore, potrivit datelor guvernamentale, informeaza AFP. Vineri, in capitala Rusiei, s-au inregistrat 9.056 de noi cazuri, potrivit statisticilor…

- Rusia anunța ca a descoperit o noua varianta de Covid-19. Tulpina mutanta a fost raportata la Moscova și nu ar fi rezistenta la vaccinurile actuale, inclusiv Sptunik V, informeaza Alephnews.ro . Cercetatorii ruși incearca acum sa afle daca vaccinurile actuale sunt eficiente impotriva tulpinei mutante…

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat duminica organizarea unei loterii care va avea drept premiu un autoturism, pentru a incuraja locuitorii din capitala Rusiei sa se vaccineze, in condițiile in care numarul noilor cazuri de Covid este in creștere, informeaza Agerpres , care citeaza AFP și…

- Numarul noilor cazuri de COVID-19 a atins vineri la Moscova un maxim dupa luna ianuarie, pe fondul restrictiilor antiepidemice limitate si unei campanii de vaccinare dezamagitoare, relateaza AFP, potrivit Agerpres.In capitala rusa s-au inregistrat in ultimele 24 de ore 3.818 noi cazuri de COVID-19,…

