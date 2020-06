Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a Acționarilor Nuclearelectrica aprobat, vineri, la solicitarea Ministerului Economiei, incetarea negocierilor cu chinezii de la China General Nuclear Power Corporation pentru construirea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavoda. Guvernul va analiza alte opțiuni. Hotararea face referire…

- Tișe a explicat, într-o emisiune radio, ca depozitarea deșeurilor din Cluj la CMID este imposibila din cauza unor constestații la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor privind licitațiile legate de operatorul și de administratorul centrului. În momentul de fața, contractul…

- Ministerul Economiei a solicitat Nuclearelectrica, la care detine 82,5% din actiuni, sa completeze ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor din iunie cu trei puncte referitoare la incetarea relatiilor cu General Nuclear Power (CGN), partenerul chinez in proiectul unitaților 3

- Mai multe obiective strategice ale Complexului Energetic Hunedoara sunt monitorizate cu sisteme specifice. Puțin peste 31.000 de lei aloca CEH pentru serviciile de monitorizare si intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei și a componentelor acestora. Este cunoscut faptul ca unitațile…

- Lucrarile de reabilitare a corpului A al Colegiului Național Unirea, executate in prezent de RIAL, se desfașoara conform graficului stabilit de Municipalitate. Pana la 1 septembrie, renovarea va fi gata, astfel incat in noul an școlar elevii sa poata beneficia de condiții mai bune. „Colegiul Național…

- Scolile si liceele din Sectorul 4 au fost complet dezinfectate si dotate cu toate materialele de igiena necesare, astfel incat elevii din anii terminali - clasele a VIII-a, a XII-a si a XIII-a, acolo unde este cazul - si cadrele didactice sa poata reveni la cursurile de pregatire pentru examenele nationale,…

- Nova Power amp; Gas SRL din Cluj Napoca si a adjudecat de laSpitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta contractul "Furnizare gaze naturale pentru perioada 01.05.2020 01.05.2021ldquo;, in valoare de 183.403,68 lei. Contractul a fost atribuit prin negociere fara publicare prealabila. Valoarea achizitiei…

- Este trecut de ora 12.00, Ordonanta militara nr. 3 a intrat in vigoare. De astazi (ieri- n.r.), varstnicii nu mai au voie sa iasa din casa decat intre orele 11.00-13.00. Noi, ceilalti, doar daca mergem la munca, sa ne cumparam cele necesare, sa donam sange sau pentru urgente medicale. Orasul este pustiu,…