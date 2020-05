Nuclearelectrica: Unitatea 1 de la Cernavodă, în oprire planificată, din 20 iunie Unitatea 1 a CNE Cernavoda va intra in programul de oprire planificata incepand cu data de 20 iunie 2020, pentru aproximativ 42 de zile, informeaza Nuclearelectrica, printr-un comunicat remis, vineri, AGERPRES.



"In mod uzual, opririle planificate ale unitatilor nucleare se realizeaza alternativ, o data la doi ani pentru fiecare unitate, in perioada mai-iunie, dar in conditiile de pandemie la nivel international, similar altor centrale nucleare, oprirea planificata a Unitatii 1 de la Cernavoda s-a amanat", se mentioneaza in comunicat.



Consiliul de Administratie al Nuclearelectrica…

Sursa articol: agerpres.ro

