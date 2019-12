Nu sunt în buricul Reşiţei, dar le merge bine şi pe Ţerova N-am mai fost demult pe Valea Țerovei. Dar mașina mea a inceput sa acuze probleme la „articulații“ și avea nevoie de un consult și ceva tratament. E și batrana, ce-i drept, dar nici starea drumurilor reșițene n-o menajeaza deloc. Pe Valea Țerovei am eu un mecanic care m-a servit prompt și corect de cateva ori, așa ca, logic, am mers la el. M-am uitat sa vad ce activitați economice se mai desfașoara pe aici. Aparent, ai zice ca zona e cam pustie dar, daca ne uitam mai atent, observam destui intreprinzatori. Service-uri auto, vulcanizari, electricieni, firme de acoperișuri, spalatorii… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Infrastructura demna de zonele de razboi, aspect de vechi și ponosit, tineri puțini și lipsa speranței par a fi trasaturile definitorii ale așezarii dunarene. Oamenii mai scapa printre dinți cate o nemulțumire, mai o injuratura și… viața merge inainte. La fel ca undele marețului fluviu.…

- Black Friday a fost adaptata in ultimii ani si a devenit extrem de populara in Romania. Oamenii din toate colturile tarii asteapta aceasta zi pentru a-si cumpara fel de fel de produse necesare in locuinta. Dupa cum ne putem da seama din nume Black Friday este un eveniment venit din America.…

- Oamenii simpli știu mai multe decat cred politicienii, sunt bine informați și, mai ales știu ce vor. Ei apreciaza guvernarea PSD, cea care le-a majorat pensiile, salariile, i-a facut sa spere din nou ca viața lor va fi mai buna. De aceea au nevoie de un președinte care sa fie aproape de ei, sa urmareasca…

- Intr-o recenta conferința de presa, Daiana Francescu, statistician in cadrul DSP CS, a specificat ca din totalul cancerelor avute in evidenta, cancerele de san reprezinta un procent ingrijorator: „In judetul Caras-Severin, in momentul de fata, in evidentele noastre sunt 1.468 de cancere de…

- Sorina Matei spune ca Dan Barna a spus ”numai minciuni” și explica fiecare afirmație a candidatului USR la alegerile prezidențiale. „Domnul Barna numai minciuni a spus la tvr. *A spus ca toate proiectele au funcționat 3 ani( 20 de proiecte= 35 milioane euro) beneficiarii au fost fericiti,…

- ”Din declarațiile publice ale avocatului Tonel Pop, pare ca el este cel care alimenteaza familia cu scenarii și-i indruma in acest sens pe mama și pe bunicii Luizei Melencu, de aceea procuratura contra lui trebuia sa exercite proceduri, nu impotriva familiei. Familia e intr-o situație emoționala…

- Asociația Acasa in Banat a lansat un nou proiect, „Țara Morilor de Apa”. Voluntarii organizatiei pornesc in expediții in teren, in tot Carașul, pentru a descoperi cele 200 de mori de apa ce se afla aici. Caraș Severin este Țara Morilor de Apa, cu un patrimoniu uriaș de aproximativ 200 de astfel de construcții…

- Cel puțin 60 de participanți la o nunta au a nu una la spital. Oamenii s-au ales cu o toxiinfecție alimentara severa dupa ce au petrecut la Caminul Cultural din Șopotu Nou din județul Caraș-Severin, informeaza InfoCs.ro. Nuntașii au mancat de toate, iar a doua zi au ajuns la urgența, la Reșița. Luni,…