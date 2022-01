Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a afirmat despre situatia din Kazahstan ca autoritatile se intereseaza de situatia romanilor din zona respectiva, dar deocamdata nu exista informatii ca ar fi cineva in pericol. ”Este o situatie destul de complicata si este o situatie care adauga ceva in ceea ce priveste bulversarile din est. Evident, ca nu are influenta in afara de asta asupra Romaniei. Ne-am interesat asupra situatiei romanilor de acolo. Stim ca exista romani acolo care lucreaza, inclusiv in zona petroliera, in zona gazului si ne intereseaza sa vedem daca nu este nevoie sa repatriem in aceasta…