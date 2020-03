Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ceh Andrej Babis a declarat miercuri ca Guvernul sau se pregateste sa vina in ajutorul companiilor cu ajutoare directe in valoare de 100 de miliarde de coroane (4,05 miliarde de dolari) si garantii de credite in valoare de 900 miliarde de coroane (36,42 miliarde de dolari), in ideea de…

- Marile companii aeriene americane vor ca Guvernul de la Washington sa le acorde granturi, imprumuturi si reduceri de taxe in valoare de peste 50 de miliarde de dolari, pentru a le ajuta sa isi revina de pe urma unei scaderi dramatice a calatoriilor cu avionul din cauza coronavirusului, transmite…

- Companiile aeriene ar putea pierde 113 miliarde de dolari, adica 19% din cifra de afaceri, in situația in care noul coronavirus continua sa se raspandeasca, arat[ International Air Transport...

- Liderii G20 planuiesc sa taxeze marile companii digitale in locul in care isi desfasoara activitatea, nu acolo unde sunt inregistrate. Acest mod de fiscalizare ar genera o suma de 100 de miliarde de dolari economiei globale, transmite Reuters, potrivit Mediafax.Sunt vizate in principal marile…

- Companiile aeriene ar putea pierde 29,3 miliarde de dolari in acest an din cauza epidemiei de coronavirus si scaderii numarului de calatorii, a avertizat Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni (IATA), citata de BBC, potrivit Mediafax.2020 ar urma sa fie primul an din ultimul…

- Fondatorul Amazon nu se oprește aici. El vrea sa convinga si alti antreprenori sa ii urmeze gestul. Banii stransi vor merge catre cercetatori si activiști care au soluții pentru reducerea efectelor poluarii. Totul vine in contextul in care compania Amazon a fost acuzata de mai multe ori ca nu face mai…

- Tesla a vandut actiuni in valoare de doua miliarde de dolari. Valoarea companiei pe bursa a crescut de patru ori, din iunie 2019 Actiunile Tesla au crescut cu 1% in debutul sedintei bursiere de joi, dupa ce producatorul american de vehicule electrice a anuntat o vanzare suplimentara de actiuni, in valoare…

