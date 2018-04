Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a condamnat presupusul atac chimic din Siria și a spus ca va lua o decizie cu privire la raspunsul Statelor Unite ale Americii in urmatoarele 24 sau 48 de ore. Declarațiile au fost facute in ziua in care Consiliul de Securitate al ONU se intrunește pe aceeași tema…

- Presedintele american Donald Trump i-a propus omologului sau rus Vladimir Putin o intrevedere la Washington, in cadrul unei convorbiri telefonice din 20 martie, a anuntat luni Iuri Usakov, consilier al presedintelui Rusiei, relateaza site-ul agentiei Tass. -continua-

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, i-a transmis telefonic omologului sau rus, Vladimir Putin, reales duminica pentru un al patrulea mandat, 'urarile sale de succes pentru modernizarea politica, democratica,...

- 'Vom lovi locul de unde se fac aceste transporturi sau acolo unde sunt organizate. Linia rosie va fi respectata', a afirmat presedintele francez, relateaza AFP. 'Dar astazi nu avem dovada, intr-o maniera stabilita de serviciile noastre secrete, ca arme chimice interzise de tratate sunt utilizate…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut vineri omologului sau rus Vladimir Putin "sa faca totul pentru ca regimul sirian sa opreasca degradarea intolerabila a situatiei umanitare" si si-a exprimat "ingrijorarea" fata de "posibila folosire a clorului" in atacuri chimice impotriva civililor,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a mostenit un modest apartament în centrul Tel Aviv-ului pe care el îl oferise cadou profesoarei sale de limba germana din adolescenta, Mina Yuditskaya Berliner, scrie cotidianul israelian Yediot Aharonot, citat de agentia EFE, potrivit Agerpres.…

