Bianca Andreescu, locul 111 WTA, s-a calificat, duminica, in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 1.000 Madrid Open, conform news.ro.

Jucatorul bulgar de tenis Grigor Dimitrov (29 ATP) s-a calificat in semifinalele turneului Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.415.410 euro, dupa ce a trecut vineri, in trei seturi, 6-4, 3-6, 7-6 (7/2), in sferturi, de polonezul Hubert Hurkacz (14 ATP, favorit nr. 11), anunța…

Jucatorul german de tenis Alexander Zverev (3 ATP, favorit nr. 2) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului AP Masters 1000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.415.410 euro, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-2, 7-5, de spaniolul Pablo Carreno-Busta (19 ATP, favorit nr. 13),…

Germanul Alexander Zverev, al doilea favorit, si rusul Andrei Rublev, cap de serie numarul cinci, s-au calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului de tenis ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.415.410 euro, informeaza Agerpres.

Jucatorul elvetian de tenis Stan Wawrinka (236 ATP), fost numarul 3 mondial, a fost eliminat in primul tur al turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.415.410 euro, dupa ce a cedat in trei seturi, 3-6, 7-5, 6-2, in fata kazahului Alexander Bublik (36 ATP), anunța…

Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, numarul 5 mondial, a fost eliminat in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (Statele Unite), in doua seturi, cu 7-5, 6-3, in fata spaniolului Carlos Alcaraz, intr-o partida disputata marti, relateaza Agerpres.

Spaniolul Rafael Nadal, locul 4 ATP si cap de serie numarul 4, s-a calificat in turul al treilea al turneului Masters 1.000 de la Indian Wells, conform news.ro.

Novak Djokovici, locul 2 ATP, spera sa joace la turneul Masters 1.000 de la Indian Wells si a fost inclus la tragerea la sorti a meciurilor de pe tabloul principal, potrivit news.ro.