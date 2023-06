Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic a cucerit la Paris al 23-lea titlu de Grand Slam al carierei, dupa ce l-a invins pe Casper Ruud in marea finala, scor 7-6(1), 6-3, 7-5. Imediat dupa meci, rivalul sau Rafael Nadal l-a felicitat pentru performanța extraordinara realizata dupa finala de la Roland Garros.

- Rafael Nadal (37 de ani) a reacționat la scurt timp dupa ce rivalul Novak Djokovic (36) a caștigat Roland Garros 2023 și l-a depașit astfel in clasamentul jucatorilor cu cele mai multe titluri de Grand Slam. Sarbul are acum 23, lider solitar in tenisul masculin. Novak Djokovic l-a invins pe Casper Ruud…

- Chris Evert, caștigatoare a 18 titluri de Grand Slam, și-a ales un favorit pentru Roland Garros 2023, avand in vedere faptul ca Rafael Nadal și Novak Djokovic nu au avut parte de pregatirea obișnuita pentru al doilea turneu major al anului.