- Toți cei cinci lideri ai țarilor BRICS, adica Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, vor participa la urmatorul summit din Africa de Sud, a scris Eyewitness News pe 14 iulie, citandu-l pe Stavros Nicolaou de la Consiliul de afaceri BRICS."Așteptați-va la un numar de șefi de stat. Dar, important,…

- Africa de Sud va gazdui in luna august urmatorul summit BRICS, unde Vladimir Putin este invitat, in ciuda mandatului de arestare emis de Curtea Penala Internationala (CPI) impotriva presedintelui rus , a confirmat duminica presedintele sau, Cyril Ramaphosa, potrivit Agerpres. ”Facem progrese in organizarea…

- In ultimii ani, BRICS și-a sporit considerabil importanța in economia globala, deoarece un numar tot mai mare de țari in curs de dezvoltare solicita sa devina membre ale acestui bloc. Dincolo de discuțiile privind extinderea BRICS, exista, de asemenea, posibilitatea ca Brazilia, Rusia, India, China…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron vrea sa primeasca o invitație la summitul BRICS din Africa de Sud unde s-ar putea intalni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, scrie Politico . „Sa avem un dialog este mereu pozitiv, chiar daca nu suntem mereu 100% de acord pe toate subiectele”, a declarat ministrul…

- In timp ce miniștrii de Externe din statele BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud), reuniți la Cape Town, in prologul celui de-al 15-lea summit anual, s-au ințeles sa accelereze lupta impotriva hegemoniei Occidentului globalist, mass-media mainstream s-a concentrat sa ne prezinte o poveste…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a propus guvernului sa organizeze anul viitor Jocurile BRICS (Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud), ca alternativa la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, informeaza agerpres.ro.