Noul cuplu de la Hollywood! Cine este iubita lui Tom Cruise?

Stiri pe aceeasi tema

- George Clooney ii ia apararea lui Tom Cruise dupa ce acesta si-a criticat echipa de filmare „Mission: Impossible 7” pentru ca a incalcat regulile din protocolul sanitar Covid-19, potrivit unei inregistrari audio publicata de The Sun.

- George Clooney ii ia apararea lui Tom Cruise dupa ce acesta si-a criticat echipa de filmare „Mission: Impossible 7” pentru ca a incalcat regulile din protocolul sanitar Covid-19, potrivit unei inregistrari audio publicata de The Sun.

- Actorul si producatorul Tom Cruise a criticat dur echipa de filmare „Mission: Impossible 7” dupa ce a remarcat incalcari ale regulilor din protocolul sanitar Covid-19, potrivit unei inregistrari audio publicata de The Sun, scrie news.ro. Cand a vazut doua persoane stand prea aproape una de…

- Tom Cruise a fost inregistrat pe platourile de filmare ale „Mission: Impossible 7” in timp ce iși cearta cu inverșunare echipa de filmare pentru nerespectarea regulilor de prevenire a infectarii cu noul coronavirusus . Celebrul actor s-a infuriat ingrozitor dupa ce a observant ca doi membri ai echipei…

- „Cream mii de locuri de munca, nu vreau sa mai vad așa ceva niciodata!” – asta a fost reacția lui Tom Cruise dupa ce a vazut ca doi membri din echipa de filmare ”Mission: Impossible 7” urmareau cateva secvențe unul langa celalalt, fara sa respecte regulile de distanțare. ”V-am avertizat și vreau sa…

- Actorul american Tom Cruise s-a infuriat pe platourile noului film ''Mission: Impossible'' din cauza unei presupuse incalcari a protocolului sanitar anti-COVID-19, spunandu-le membrilor din echipa de filmare ca vor fi concediati daca nu respecta regulile, a relatat marti cotidianul

- Actorul american Tom Cruise a fost inregistrat pe platourile de filmare ale "Mission: Impossible" 7 in timp ce argumenta febril in fața echipei de filmare de ce este importanta respectarea regulilor impotriva coronavirusului.

- Simon Pegg a marturisit ca i se pare „terifiant” sa il priveasca pe colegul sau din ‘Mission: Impossible’, Tom Cruise, facandu-și cascadoriile. Actorul in varsta de 50 de ani, care il interpreteaza pe Benji Dunn in celebra franciza, a spus, in cadrul unui interviu acordat lui Conan O’Brien, potrivit…