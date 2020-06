Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 230.000 de oameni in intreaga lume, dintre care aproape 90% in Europa si Statele Unite, de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, joi la 19:00 GMT, noteaza Agerpres. Un numar total de 230.309 de decese au…

- Peste 270.000 de oameni din intreaga lume au murit din cauza pandemiei de coronavirus, de la apariția sa in China, in luna decembrie, scrie Hotnews.Aproape 85%dintre decese s-au inregistrat in Statele Unite ale Americii și in Europa.Astfel, lanivel mondial s-au inregistrat 270.927 de decese la 3.877.772…

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 270.000 de persoane in intreaga lume, dintre care aproape 85% in Europa si Statele Unite, de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant AFP stabilit din surse oficiale, vineri, la 16:15 GMT, anunța AGERPRES.Un numar total de 270.927 de…

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 230.000 de oameni in intreaga lume, dintre care aproape 90% in Europa si Statele Unite, de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, joi la 19:00 GMT. Un numar total de 230.309 de decese au fost inregistrate la…

- Numarul cazurilor de coronavirus a depașit marți pragul de 2,5 milioane, in timp ce numarul deceselor inregistrat oficial este de peste 170.000, potrivit centralizarii realizate de Johns Hopkins University pe Arcgis. Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza asupra unui posibil nou val de cazuri…

- Pandemia noului coronavirus s-a soldat cu cel putin 75.000 de morti in lume - dintre aproape trei sferturi in Europa - de la aparitia acesteia in decembrie in China, potrivit unui bilant intocmit in baza unor surse oficiale, marti, de catre AFP, potrivit news.ro.In total, 75.538 de decese…

- În întreaga lume, pandemia de coronavirus se afla pe prima pagina a tuturor ziarelor, iar spitalele au devenit locuri în care medicii lupta, cotidian, împotriva unui dușman nevazut și tacut. Dar letal. Cazurile de infecție cu noul coronavirus cresc de la ora la ora, numarul…

- Cifrele raportate de specialiști arata ca Statele Unite au devenit tara cu cele mai multe cazuri de persoane confirmate pozitiv cu noul coronavirus din lume, transmite Realitatea PLUS.In 24 de ore au fost confirmate peste 17 mii de persoane bolnave de COVID-19, numarul total al americanilor infectati…